F1 GP Miami, Vasseur: “Buon risultato, domani importante partire bene”

“Nel complesso abbiamo ottenuto un buon risultato, dato che partiremo in seconda e terza posizione. C’è anche un po’ di frustrazione perché speravamo di poter fare ancora meglio, ma è stato difficile per tutti fare un buon giro in queste condizioni“. Lo afferma Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, ai microfoni di Sky Sport al termine delle qualifiche del GP di Miami. “Stamattina eravamo un po’ più lenti rispetto a Verstappen, domani sarà importante fare un primo giro pulito e prendere il DRS, è un aspetto molto importante qui a Miami. Sarà una gara lunga, in cui un fattore determinante è rappresentato dal degrado gomme. Oggi non abbiamo avuto problemi nella sprint, vedremo in gara“, aggiunge. “Se devo parlare con i piloti? No“, sorride Vasseur in merito alla possibilità di lotta in partenza tra Leclerc e Sainz, rispettivamente secondo e terzo in griglia.