F1 GP Messico, Perez: “Vincere questa gara è il mio sogno più grande”

Le parole di Sergio Perez alla vigilia del fine settimana del Gran Premio del Messico, la sua gara di casa: “Qui in Messico vorrei un week-end perfetto con il massimo risultato possibile. Questo è il GP di casa, quello che vuoi vincere. Siamo appena arrivati e già abbiamo presenziato a diversi eventi. E’ un week-end che conta quanto gli altri in termini di punti ma noi dobbiamo cercare di pensare ad un obiettivo a portata di mano. Quando sei a casa tua è difficile escluderti da tutto e da tutti. Già nel paddock la tensione è molto diversa, gli occhi sono su di te ed il sostegno del pubblico è normale. Sono arrivato sul podio per due anni di fila, se vincessi la gara di casa sarebbe pazzesco. Il mio sogno più grande. Ora concentriamoci sulle prove e cerchiamo di fare un week-end perfetto“.