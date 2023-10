LIVE – Foggia-Benevento 0-0, Serie C 2023/24 [DIRETTA]

La diretta live di Foggia-Benevento, match valido per la decima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Una classica del calcio del sud sarà di scena in quel del caldissimo Zaccheria. Il Foggia deve riprendere il cammino dopo lo stop di Crotone, ma l’avversario, il Benevento ha voglia di mantenere la scia delle primissime. Con un successo le streghe salirebbero al primo posto in compagnia della Juve Stabia, sconfitta a Caserta nella prima partita persa della stagione. Foggia-Benevento partirà dalle 20.45.

Foggia-Benevento 0-0

FINE PARTITA

91′- Embalo da calcio piazzato colpisce la traversa! Foggia vicinissimo al vantaggio allo scadere

90′- Quattro minuti di recupero

67′ Occasionissima Benevento: Ciano colpisce il palo da calcio di punizione

64′- Uscita incerta di Nobile ma Salines anticipa Masciangelo e salva tutto

58′- Primi cambi per il Benevento: Bolsius e Masciangelo per Ferrante e Kubica

54′- Super occasione Foggia. Salines crossa sul secondo palo dove spunta Vezzoni, che di testa manda fuori di poco

46′- Inizio secondo tempo

FINE PRIMO TEMPO

45′- Tre minuti di recupero

38′- Cross di Schenetti che diventa un tiro, Paleari attento devia in angolo

33′- Controllo e sinistro fulmineo di Tonin che di un soffio non trova la porta

20′- Prima potenziale occasione per il Benevento: Nobile esce ed anticipa El Kaouakibi

16′- Marino fa perdere le tracce a Kubica, si libera e cerca il tiro. Ancora una volta devia un difensore

9′- Beretta si gira e prova la conclusione che finisce contro il corpo di un difensore, mancando una clamorosa occasione per servire Tonin, che sarebbe stato solo davanti al portiere

1′- Fischio d’inizio dell’arbitro Simone Galipò di Firenze

Ecco qui le formazioni:

Foggia (3-4-1-2): Nobile; Salines, Carillo, Rizzo; Garattoni, Di Noia, Marino, Vezzoni; Schenetti; Tonin, Beretta. Allenatore: Mirko Cudini

Benevento (3-4-2-1): Paleari; El Kaouakibi, Pastina, Berra; Karic, Talia, Agazzi, Kubica; Improta, Ciano; Ferrante. Allenatore: Matteo Andreoletti

20.35- Tutto pronto per la diretta di Foggia-Benevento, valida per la decima giornata del Girone C di Serie C.