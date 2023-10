F1 Gp Messico, Alonso: “Vogliamo regalare spettacolo”

Fernando Alonso, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione del GP del Messico. “Appena uscito ho trovato 4000 fan al centro commerciale. Non credevo ai miei occhi. E’ stato molto bello da vedere, l’accoglienza è incredibile da parte di tutti, vogliamo regalare un bello spettacolo”. Poi ha proseguito: “Abbiamo optato per cambiare assetto in tutto il pacchetto, siamo partiti dalla pit lane ed abbiamo assunto buone informazioni da Austin. Siamo in Messico, in una pista diversa con esigenze diverse. Utilizzeremo a pieno le libere. Noi avevamo davvero bisogno di tre sessioni di prove”.