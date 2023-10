F1 GP Messico: paura per Verstappen, scortato dai bodyguards in circuito

La Red Bull si prepara al weekend del Gran Premio del Messico, gara di casa di Sergio Perez e fine settimana di apprensione per Max Verstappen. Il clima in casa dei campioni del mondo in carica è teso, con il sedile del messicano a rischio e una striscia di gare dimenticabili. Al termine del Gran Premio degli Stati Uniti, il campione olandese era stato accolto da una serie di fischi e cori urlanti ‘Checo, Checo’, diminutivo del compagno di squadra. In casa di Perez si teme che la situazione possa peggiorare, nonostante l’eroe di casa abbia raccomandato ai propri seguaci di essere rispettosi. Helmut Marko ha deciso quindi di affidare la sicurezza del pupillo di Milton Keynes a due guardie del corpo e ha dichiarato a ‘F1 Insider’: “Max non li voleva, lui è molto tranquillo, ma noi siamo responsabili della sua sicurezza e vogliamo essere più prudenti possibile“.