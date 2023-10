Union Berlino, sospeso Fofana dopo il ko col Napoli

Sospeso per una settimana l’attaccante Datro Fofana, arrivato all’Union Berlino in prestito dal Chelsea, perché si è rifiutato di stringere la mano al suo allenatore Urs Fischer al momento della sostituzione durante la partita con il Napoli.

Il giocatore si è poi espresso sui social: “Volevo scusarmi con la società, l’allenatore, i miei compagni di squadra e i tifosi. Questo gesto non è stato intenzionale e non rappresenta in alcun modo il mio atteggiamento, è nato tutto dalla frustrazione perché volevo continuare ad aiutare la squadra a raggiungere un risultato positivo. Continueremo a lavorare e torneremo ancora più forti in campionato e in questa grande competizione”.