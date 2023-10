Rugby, ct Francia denuncia rivista di gossip dopo essere stato fotografato nudo in spiaggia

Dopo la delusione Mondiale c’è un’altra sfida – fuori dal campo – per il ct della Nazionale di rugby francese Fabien Galthié. La rivista di gossip ‘Voilà’ sarebbe infatti pronta a pubblicare delle foto che lo ritraggono in spiaggia, nudo, insieme alla sua compagna, l’artista Helena Noguerra. “Queste foto – ha detto la coppia a Le Figaro – sono state ottenute senza il nostro consenso. Siamo stati avvisati da terzi della proposta di pubblicazione, e i nostri legali hanno subito chiesto al giornale Voilà di non pubblicarli. Percepiamo questa invasione della nostra privacy come una violazione del rispetto fondamentale a cui ogni individuo ha diritto. I nostri avvocati adotteranno tutte le misure legali necessarie per proteggere i nostri diritti e difendere la nostra privacy”.