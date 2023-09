F1 Gp Italia, Vasseur: “E’ andata bene, ma è solo venerdì”

Fred Vasseur mette le mani avanti nel weekend di Monza: “Finora è andata bene ma è solo venerdì. Abbiamo fatto due buone sessioni, con un buon passo sia nelle situazioni di gara che in quelle di qualifica. Ma dobbiamo mantenere la calma e concentrarci su quello che dobbiamo fare, senza esagerare con le aspettative. Meglio fare un passo alla volta e mantenere la concentrazione. Ci aspettavamo di essere in condizioni migliori rispetto a Zandvoort e Budapest ed è più o meno dove siamo oggi. Ma siamo molto vicini tutti anche oggi, basta qualche decimo di differenza per passare da primo a sesto, dobbiamo cercare di migliorarci un dettaglio alla volta, è quello che fa la differenza. Ho cercato per tutta la settimana di restare calmo ma sin dal mattino si sentiva la passione, l’entusiasmo di tutti. Volevo evitare che ci fosse maggiore pressione per il team ma dobbiamo guardare il lato positivo e prendere questa energia in più”.