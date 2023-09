Sassuolo, Pinamonti: “Vittoria importante, non era facile. Berardi? Giocatore di livello”

Andrea Pinamonti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo per 3-1 ottenuto contro l’Hellas Verona. “La vittoria è importante per tutto, principalmente per la squadra. La classifica era ancora ferma ed era importante fare bene oggi. Berardi? Non servo io a dirlo, è un giocatore di un livello alto. Adesso è con noi, si è visto. Napoli e Atalanta non ci hanno permesso di sbilanciarci troppo, ma in settimana ci siamo confrontati col mister, era importante”.

Poi ha concluso: “Abbiamo portato a casa tre punti. Non era facile affrontarli e siamo davvero soddisfatti. Obiettivo personale? Ne ho tanti, ma non voglio parlare tanto, voglio solo lavorare”.