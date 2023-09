MOVIOLA – Roma-Milan, Rui Patricio colpisce Loftus-Cheek: rigore col Var

Episodio da moviola in Roma-Milan per il calcio di rigore assegnato ai rossoneri col Var. L’arbitro Rapuano viene richiamato al monitor per valutare un contatto basso tra il portiere Rui Patricio e il centrocampista Loftus-Cheek. C’è infatti un tocco con il piede da parte dell’estremo difensore nei confronti dell’avversario, sembra fortuito ma in ogni caso si tratta di negligenza e la decisione è supportabile, anche se sono tante le proteste giallorosse. Dal dischetto Giroud segna.