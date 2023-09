F1 GP Italia Monza 2023: problema scie, penalità in griglia per chi andrà troppo lento in giro out qualifiche

La FIA ha reso noto che durante le qualifiche del Gran Premio d’Italia, chiunque superi – tra la seconda e la prima linea di Safety Car – il tempo di 1’41” durante il proprio giro lanciato o l’out lap, potrebbe rischiare di essere considerato come ‘inutilmente lento’. In caso, le situazioni verranno investigate dopo la sessione e porteranno a una penalità sulla griglia di partenza. La nota della FIA non sostituisce l’articolo 33.4 del regolamento.