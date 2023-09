MotoGp Gp Catalunya 2023, Oliveira: “Buona prima fila, per la vittoria ci crediamo”

La vera soprese delle Qualifiche del Gp di Catalunya del 2023 è sicuramente Miguel Oliveira, pilota Aprilia RNF, che si è messo nella prima fila insieme a Pecco Bagnaia della Ducai e ad Aleix Espargaro dell’Aprilia. A fine sessione il pilota della RNF ha parlato a Sky Sport.

Le parole di Oliveira: “Sorpasso a Marquez? Diciamo che ho imparato da Rossi nel 2009. In quel giro Marc voleva agganciarsi a Pecco e ho visto che stava ritardando, quindi dovevo assolutamente passarlo. Essere in prima fila è un ottimo risultato. Stiamo cercando di fare del nostro meglio in tutte le gare. Io il venerdì sono ancora lontano a livello di guida e devo adattarmi ancora tanto a questa moto. Vittoria? Si può fare, ma vale lo stesso anche per molti altri piloti“.