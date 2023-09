F1 GP Italia: Meloni, Salvini, Giroud, Damiano dei Maneskin e Brad Pitt tra i presenti a Monza

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà presente all’autodromo di Monza per la gara del GP di Italia di F1. Con lei, come ormai di consueto, anche il ministro delle infrastrutture e della mobilità, Matteo Salvini, il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, e tanti vip del mondo dello sport, della musica e del cinema. A cominciare da Brad Pitt, impegnato in questi mesi nelle riprese del suo film “Apple”, sul mondo della F1, passando per Damiano David, leader dei Maneskin, ma anche Fabio Rovazzi. Ci saranno anche le olimpioniche Sofia Goggia e Arianna Fontana, l’attaccante del Milan Olivier Giroud e il campione di basket Danilo Gallinari.