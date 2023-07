F1 GP Gran Bretagna 2023, prosegue la crisi di Perez. E arriva anche lo sfottò di Ryanair…

“Only front row Perez is guaranteed”. Così il profilo ufficiale di Ryanair, con la solita ironia, rincara la dose sul momento già abbastanza complicato di Sergio Perez, che anche oggi è distante anni luce dal compagnno di scuderia Max Verstappen nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna. A Silverstone per il quinto GP consecutivo il pilota messicano non è riuscito ad entrare nel Q3. E quindi l’unica prima fila che può assicurarsi è quella su un Ryanair…

Only front row Perez is guaranteed. pic.twitter.com/foQlwBy44H — Ryanair (@Ryanair) July 8, 2023