F1 GP Gran Bretagna 2023: Bottas squalificato dalle qualifiche per mancanza di carburante

Valtteri Bottas è stato squalificato dalle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna. Sul circuito di Silverstone, nella decima tappa del Mondiale di Formula 1 2023, il pilota finlandese dell’Alfa Romeo è stato squalificato per mancanza di carburante sulla sua macchina. Mancava infatti il minimo di benzina che serve alla Fia per i soliti controlli post qualifiche. Bottas tra l’altro era rimasto appiedato al termine del Q1 e si era qualificato al quindicesimo posto. Domani sarà dunque costretto a partire dalla pit-lane. Ne giova, tra gli altri, Sergio Perez che guadagna così una posizione prima dell’inizio del Gran Premio: il pilota messicano della Red Bull scatterà quindicesimo e non sedicesimo.

LA GRIGLIA DI PARTENZA AGGIORNATA