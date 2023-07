Golf, Italian Challenge Open: Manassero resta leader davanti a Fitzpatrick

Matteo Manassero resta al comando nel ‘moving day’ dell’Italian Challenge Open. Il golfista azzurro è leader con 200 (66 65 69, -16) colpi, ancora davanti all’inglese Alex Fitzpatrick, secondo con 202 (-14), dopo un bel testa a testa tra i due. Nel terzo torneo stagionale dell’Italian Pro Tour 2023, in corso sul percorso del Golf Nazionale (par 72) di Sutri, in provincia di Viterbo, completa il podio virtuale il tedesco Marc Hammer, terzo con 203 (-13). Poi altri sei concorrenti al quarto posto con 204 (-12): gli inglesi Jonathan Thomson, Will Enefer e Ashley Chesters, il danese Sebastian Friedrichsen, lo scozzese Euan Walker e lo zimbabwese Benjamin Follett-Smith. Bene Lorenzo Scalise, che recupera quattro posizioni ed è ora 13° con 207 (69 69 69, -9). Stesso punteggio per Jacopo Vecchi Fossa (68 68 71), che ha avuto qualche difficoltà nel finale. “Una giornata dal gioco solido anche questa, dove ho fatto pochi errori. L’approccio vincente per il birdie alla buca 2 mi ha trasmesso tanta fiducia. – il commento di Manassero -. In vetta stiamo giocando tutti bene e non c’è grande distacco in classifica. Ci sono diversi giocatori che possono dire la loro per il titolo. Non ho preoccupazioni, voglio godermi la giornata finale e penso di arrivarci con la giusta attitudine. Il golf, però, rende tutto sempre aperto. Di sicuro giocherò le mie carte nel migliore dei modi”.