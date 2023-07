Gp Gran Bretagna, Sainz: “Più lenti della Mercedes, potevamo fare meglio”

Carlos Sainz, pilota della Ferrari è stato intervistato da Sky Sport al termine del Gran Premio di Gran Bretagna, che lo ha visto posizionarsi in decima posizione. “Abbiamo lottato inizialmente con la Mercedes, ma nonostante un buon primo stint siamo stati più lenti. La safety car è uscita nel momento peggiore per noi, in cui ho deciso di stare in pista con la gomma dura non fermandomi. Peccato perché si poteva sicuramente fare meglio, nonostante un primo stint che mi era sembrato buono”.