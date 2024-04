Pontedera-Ancona oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pontedera-Ancona, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La squadra toscana si trova in piena zona playoff e ha intenzione di restarci fino alla fine della regular season, in modo tale da staccare il pass per i playoff. La compagine marchigiana, dal suo canto, deve ancora salvarsi e per questo motivo ha bisogno di portare a casa dei punti anche in trasferta. I padroni di casa arrivano da una sola vittoria negli ultimi cinque turni, caratterizzati da due pareggi e due sconfitte, così vogliono ritrovare i tre punti. La formazione ospite ha lo stesso ruolino di marcia degli avversari, ma ha l’obiettivo di raggiungere la salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 7 aprile alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 255.

