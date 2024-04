Curling, Mondiali doppio misto Oestersund 2024: tutto facile per l’Italia all’esordio, Spagna ko

Tutto facile per l’Italia contro la Spagna nel match d’esordio ai Mondiali 2024 di doppio misto di curling, in corso di svolgimento ad Oestersund, in Svezia. Nella prima sessione del Gruppo A, il duo azzurro formato dalla campionessa olimpica Stefania Constantini e dal suo nuovo compagno, Francesco De Zanna, debuttante nella specialità, parte col piede giusto nel torneo contro gli iberici Oihane Otaegi e Mikel Unanue sul ghiaccio scandinavo. Davvero netto il successo dei nostri, che hanno rubato la mano per tre end di fila in apertura, gestendo poi la situazione: importante il dislivello di valori, soprattutto per quanto riguarda Constantini nei confronti di Otaegi, Unanue ha ben figurato, così per come un super De Zanna. Prossimo impegno, ben più complesso, alle 18 contro la Svizzera.

La Spagna è di mano nel primo end, ma una magica doppia bocciata di De Zanna spalanca la strada alla possibilità della mano rubata: troppi errori del duo iberico e arriva un punto per gli azzurri. Otaegi sbaglia ancora anche nel secondo end e l’Italia strappa nuovamente la mano alla Spagna, portandosi sul 2-0. Constantini piazza una guardia perfetta nel terzo end, in cui gli spagnoli ancora una volta vanno in tilt: arriva il terzo end di fila in cui l’Italia strappa la mano, 3-0 e tutto in discesa. Unanue per la prima volta non sbaglia e De Zanna non riesce a fare la magia, è così che c’è il primo punto iberico. L’Italia è di mano per la prima volta nell’incontro nel quinto end, Constantini costretta a marcare un solo punto, ma è comunque 4-1. Dopo il rifacimento ghiaccio Italia che gioca sulla difensiva e concede un solo punto alla Spagna. 4-2 e si entra nella fase caldissima: nel settimo end gli azzurri si ritrovano in mano la possibilità di ottenere anche più di un punto, poi Unanue è preciso e con una bocciata implacabile porta Constantini a marcare un solo punto. Poco male, è 5-2 dopo sette end e l’erroraccio di Unanue chiude i giochi anzitempo nel successivo end.