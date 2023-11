F1 GP Brasile, Vasseur: “Aston Martin da non sottovalutare”

Le parole di Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, dopo le qualifiche del Gran Premio del Brasile, in cui Leclerc si è qualificato secondo e Sainz ottavo: “Le Aston Martin sono andate bene, partiranno dietro Leclerc, non le dobbiamo sottovalutare. Leclerc ha fatto delle buone qualifiche, essendo davanti già dal Q1. Situazione difficile per Sainz, con il vento che ha ritardato la sua uscita dai box in Q3, così come quelle di Perez e Piastri, che hanno infatti chiuso dietro di lui. Una gestione non facile, incentrata nel salvare un set di gomme rosse per la gara ma pensando anche a montarle il prima possibile nel Q3 per fare il tempo migliore possibile. Quando esci troppo presto c’è il rischio di avere le gomme fredde, quindi bisogna trovare il giusto equilibrio. In queste condizioni di meteo, essendo il nostro box all’inizio della pit lane, certamente questi fattori influiscono. La gara? Non sottovalutiamo le Aston Martin, che sono andate bene nelle qualifiche, anche se è una buona cosa non essere tra Verstappen e Perez. Dopo la sprint avremo un quadro chiaro sul passo gara, grazie anche al primo lungo stint che faremo“.