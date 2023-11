F1 GP Brasile 2023, Sainz: “Q3 condizionato dal vento, uscito tardi dai box”

Carlos Sainz ha commentato a caldo l’ottavo posto nelle qualifiche del GP del Brasile 2023 di Formula 1: “Sono stato sfortunato per colpa del tanto vento che ci ha costretto a ritardare l’uscita in pista in Q3. La sessione è stata condizionata pesantemente dal vento, con le folate che hanno raffreddato le gomme. Purtroppo uscendo tardi dai box abbiamo sprecato una ghiotta chance di fare un giro. E’ un peccato perché sono arrivato dietro a tanti piloti che avevo battuto nelle sessioni precedenti“.