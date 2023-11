Manchester United, Toto Wolff possibile socio di Jim Ratcliffe nell’acquisto del club

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del GP del Brasile 2023 di F1, Toto Wolff ha svelato che potrebbe essere socio del miliardario inglese Jim Ratcliffe nell’acquisto del Manchester United. “Rispetto molto i valori di Jim e ci fidiamo l’uno dell’altro. Il suo rapporto con il Manchester United è una storia d’amore perché è nato lì, mentre il nostro rapporto personale è forte e, se riteniamo di poterlo aiutarlo, allora prenderemo in considerazione l’idea di unirci a lui” ha dichiarato il team principal della Mercedes.

Poche settimane fa, Ratcliffe ha presentato un’offerta per acquisire il 25% delle quote dei Red Devils per un valore di 1,5 miliardi di sterline. Tra i suoi possibili soci c’è proprio Toto Wolff, che potrebbe fare il suo esordio nel mondo del calcio. “Non ho mai cercato di investire per i trofei, ma mi piace la competitività della Premier League” ha aggiunto.