F1 Gp Brasile, Stroll: “Non ho fatto un gran giro, ma sono felice di essere di nuovo competitivo”

Le parole di Lance Stroll dopo il terzo posto conquistato nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile: “La macchina mi ha dato delle belle sensazioni in una Q3 davvero difficile. Non ho fatto un gran giro ma è stato sufficiente per il terzo posto, un bel risultato. Gli ultimi sono stati dei weekend complicati, sia a Austin che in Messico, ma sono felice di essere tornato competitivo”.