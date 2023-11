F1 GP Brasile 2023, Leclerc: “Condizioni durissime, ho dubbi sul passo gara”

Charles Leclerc, intervistato nel post qualifiche del GP del Brasile, ha parlato del secondo posto conquistato al termine della sessione odierna: “Il passo gara non sarà decifrabile prima di domani, ci sono non pochi interrogativi. Oggi ho provato delle condizioni difficili come quasi mai nella mia carriera. Il circuito era davvero in delle brutte condizioni a causa del maltempo, non è stato facile prendere le giuste decisioni ma alla fine è andato tutto come volevamo. In questi weekend c’è sempre un grosso punto interrogativo sul passo gara: vedremo come andrà nella sprint del sabato“.