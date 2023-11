F1 GP Brasile, Sainz: “La frizione ha creato problemi tutto il weekend”

Le parole di Carlos Sainz dopo la sesta piazza nel Gran Premio del Brasile: “La frizione ha creato problemi per tutto il weekend, ci ha condizionato in partenza. Abbiamo finito in una posizione che meritavamo. L’Aston Martin è stata più veloce di noi, mentre Red Bull e McLaren sono state di un altro pianeta. Con una partenza migliore forse potevamo fare di più rispetto a Stroll, ma i problemi con la frizione ci hanno condizionato troppo. Questo tipo di tracciato mi ha ricordato Zandvoort per le curve e per il degrado che c’è stato nelle nostre gomme”.