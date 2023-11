Lecce, Falcone: “Un onore ricevere i complimenti di Mourinho”

“I complimenti di Mourinho sono una piccola consolazione, per me è un onore. Ci dispiace per i nostri tifosi che sono venuti a vederci. Ci teniamo quello che di buono abbiamo fatto e pensiamo alla prossima“. Lo ha detto a DAZN il portiere del Lecce, Wladimiro Falcone, dopo la sconfitta contro la Roma per 2-1 all’Olimpico. Sul rigore parato a Lukaku: “Non ci sono segreti, i preparatori ci mandano i video e studiamo, poi è la scelta del campo a esser decisiva“. L’estremo difensore romano ha poi concluso: “Sono contento di essere il primo a parare un rigore a Lukaku in Italia“.