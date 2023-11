Pallamano, Qualificazioni Mondiali 2025: impresa Italia, Turchia ko 37-27. Azzurri avanti

Grande risultato per l’Italia della pallamano maschile, che avanza nelle Qualificazioni ai Mondiali 2025 grazie alla vittoria per 37-27 sulla Turchia. Grande prestazione davanti ai 1200 spettatori di Chieti per gli Azzurri del ct Trillini, capaci di rimontare il -9 dell’andata ed eliminare così i turchi. L’Italia accede dunque al secondo dei tre turni di qualificazione e a marzo dovrà affrontare un altro confronto di andata e ritorno. Menzione speciale per Marco Mengon e per Alessio Moretti, entrambi autori di sette reti a fine partita.

Dopo il primo tempo chiuso sul 16-11, nel secondo tempo sale in cattedra anche il portiere Andrea Colleluori, che con cinque parate di alto livello consente all’Italia di allungare fino a trovare con Savini la rete del 27-18 che pareggia per la prima volta il -9 dell’andata. Gli azzurri toccano anche il +12 sul 36-24, la Turchia prova a rientrare ma non c’è più tempo. Alla fine è festa grande nella «La Casa della Pallamano» di Chieti. Adesso a marzo la squadra avversaria sarà una tra Lituania, Ucraina, Belgio, Slovacchia, Estonia, Finlandia e una tra Israele e Lussemburgo.