F1 GP Arabia Saudita, Wolff: “Non una bella giornata per noi, congratulazioni a Bearman”

Il team principal della Mercedes Toto Wolff commenta la prestazione del suo team, arrivato sesto e nono nel Gran Premio dell’Arabia Saudita: “Oggi non è stata una bella giornata per noi. È chiaro che stiamo lottando con la macchina nelle curve ad alta velocità. Siamo competitivi altrove, ma in tre curve qui perdevamo circa mezzo secondo. Per i piloti è stato quindi incredibilmente difficile attaccare. Abbiamo provato qualcosa di diverso sulla strategia ma sfortunatamente, con il basso livello di degrado che abbiamo visto in campo, non ha funzionato per noi. Le congratulazioni devono andare a Ollie Bearman; è saltato in macchina con così poco preavviso e ha fatto una grande gara, soprattutto nell’ultimo stint. Dimostra quanto sia alto il livello in Formula 2. C’è così tanto che possiamo imparare da questi primi due fine settimana di gara. Dobbiamo abbassare la testa per analizzare, comprendere e migliorare. È chiaro che abbiamo molto lavoro da fare, ma questi giorni difficili ti rendono migliore. Tutti sono impegnati a portare la macchina in una posizione migliore e non vediamo l’ora di tornare più forti in Australia”.