F1 GP Arabia Saudita, Hamilton: “Abbiamo dato tutto, le prossime gare saranno complicate”

Lewis Hamilton commenta il Gran Premio dell’Arabia Saudita, che lo ha visto concludere in ottava posizione: “Abbiamo fatto del nostro meglio per andare lunghi oggi e speravamo di poter trarre vantaggio da una safety car o da una VSC. Sfortunatamente non è mai arrivata e alla fine siamo finiti leggermente più indietro rispetto a quanto avevamo iniziato. Valeva la pena provare qualcosa di diverso però. Abbiamo dato tutto quello che avevamo e questo è stato probabilmente il miglior risultato che potessimo ottenere oggi, visto come si è svolta la gara. C’è del potenziale in questa vettura, ma dobbiamo ancora aggiungere la giusta performance. La macchina oggi andava abbastanza bene nelle curve a media e bassa velocità, ma perdevamo terreno in quelle ad alta velocità. Le prossime gare saranno complicate ma faremo un grande sforzo per migliorare il più possibile. So che tutti in fabbrica abbasseranno la testa e lavoreranno più duramente che possono”.