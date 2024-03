Basket, Serie A1 2023/2024: Treviso batte Reggio Emilia e esce dalla zona retrocessione

Treviso batte Reggio Emilia 71-63 nell’anticipo della 22ª giornata di regular season di Serie A1 di basket 2023/2024. La squadra di Vitucci trova la seconda vittoria nelle ultime tre partite ed esce dalla zona retrocessione per la prima volta in stagione. Bene Harrison, con 18 punti, 4 rimbalzi e 4 assist, e Olisevicius, 16 punti, 4 rimbalzi e 3 assist. Non bastano i 20 punti di Galloway a Reggio per evitare il ko numero 10 in stagione (6° posto con 12V-10P). Treviso esce dalle ultime due in classifica e Pesaro, impegnata domani con Trento, ci entra (6V-15P). Brindisi fanalino di coda con 5V-16P. Nella prossima giornata, la Nutri Bullet ospiterà Cremona. Reggio Emilia giocherà in casa contro Varese.

