F1 GP Arabia Saudita 2023, Horner: “Dobbiamo capire il problema di Verstappen”

“Dobbiamo andare a fondo per comprendere questo problema di Max, ma non siamo preoccupati”. Con queste parole il team principal della Red Bull, Christian Horner, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo le qualifiche del Gp dell’Arabia Saudita. “Domani dobbiamo tenerci fuori dai guai, perché sarà una gara di azione e di possibili incidenti – ha aggiunto -. Sarà anche una grande opportunità per Perez. Ci saranno, insomma, due gare diverse per noi. Partire quindicesimi è un grosso peccato, è frustrante, macchina fantastica per tutto il week-end, vediamo come correrà domani. Buona velocità in rettilineo”.