Roma: intervento al naso riuscito per Karsdorp, Matic recupera e ci sarà contro la Lazio

Dopo la qualificazione ai quarti di Europa League, la Roma di Josè Mourinho sogna di chiudere la settimana con una vittoria sulla Lazio nel derby di domani sera (ore 18). L’allenatore portoghese dovrà rinunciare a Rick Karsdorp che oggi si è sottoposto ad un’operazione di riduzione della frattura delle ossa nasali rimediata giovedì contro la Real Sociedad. L’intervento, eseguito presso la clinica Villa Stuart da Bruno Pesucci, alla presenza del medico sociale della prima squadra Vincenzo Costa, è terminato con successo. Al posto dell’olandese, sulla destra, ci sarà Nicola Zalewski, mentre a sinistra toccherà a Leonardo Spinazzola (favorito su El Shaarawy). A centrocampo, Mourinho recupera Nemanja Matic, costretto al forfait in Europa per un virus intestinale. Al fianco del serbo, sarà confermato Bryan Cristante. Solo panchina per Gini Wijnaldum, reduce da due partite da 90′ in cinque giorni. Nel reparto difensivo, spazio ai tre titolarissimi Mancini, Smalling e Ibanez.

Nessun dubbio anche in attacco, dove Pellegrini agirà a supporto di Abraham e Paulo Dybala. L’attaccante inglese deve ritrovare il gol per lasciarsi alle spalle la delusione per la mancata convocazione con l’Inghilterra. Per l’argentino, invece, è il primo derby della Capitale. Nella sua carriera ha segnato già 7 gol ai biancocelesti nella massima serie e, con una rete, entrerebbe in un club speciale di fuoriclasse: Dybala è a quota 9 gol e 6 assist in questa Serie A e potrebbe diventare il quarto calciatore (dal 2004-05) a far registrare almeno 10 centri e 5 assist in sette campionati diversi, dopo Zlatan Ibrahimovic, Antonio Di Natale e Francesco Totti. La Roma è al lavoro per blindarlo e i tifosi sognano di vederlo con la maglia numero 10 a partire dalla prossima stagione. Se ne parlerà, però, in estate: l’obiettivo del presente è un derby che può valere il sogno Champions.