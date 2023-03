F1 GP Arabia Saudita 2023, Sainz: “Il primo settore va riguardato, proveremo a rimontare”

Carlos Sainz ha parlato al termine delle qualifiche del GP dell’Arabia Saudita 2023, in cui ha faticato con la sua Ferrari: “Non è andata come volevamo. Ero competitivo e veloce, ma il primo settore va riguardato perché abbiamo avuto moltissimi problemi. Perdevo 3-4 decimi. Siamo un po’ indietro, ma domani proveremo a rimontare e a ottenere la vittoria, anche se non sarà facile. Mi aspetto di lottare di più in gara“. Sabato agrodolce dunque per lo spagnolo, non particolarmente soddisfatto del risultato ma ottimista in ottica futura.