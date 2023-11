F1 GP Abu Dhabi, Hamilton: “Io in Red Bull? Horner inventa storie. Non parlo con lui da anni”

“Sarebbe probante avere la stessa machina di Verstappen e lottare con lui, ma non accadrà”. Così Lewis Hamilton, pilota della Mercedes che nel venerdì di Abu Dhabi ha parlato in relazione alle voci circolate rispetto alla possibilità di vederlo nello stesso team di Max Verstappen. “Un futuro da compagno di squadra di Verstappen? So chi mette in giro voci simili, si tratta di Christian Horner – ha sentenziato Hamilton -, è a lui che piace inventare queste storie. Io non parlo con Horner da anni praticamente, e non penso proprio che ci sia la possibilità di correre nello stesso team di Max. Certo, mi piacerebbe avere la stessa macchina e potermi confrontare con lui nello stesso team, ma io voglio crescere con la Mercedes e continuare a sviluppare una vettura che possa battere la Red Bull, ed è per questo che resto qui”.