F1 GP Abu Dhabi 2023, risultati e classifica prove libere 1: Russell il più veloce, bene Drugovich tra i rookies

George Russell fa segnare il miglior tempo nelle prime prove libere che aprono il fine settimana di Abu Dhabi, dove è in corso l’ultima tappa del Mondiale di F1. Il pilota della Mercedes si dimostra nettamente il più veloce di tutti nel giro secco durante una sessione che in realtà non fornisce molte risposte, con ben 10 rookies che sono andati a sostituire, tra gli altri, anche Verstappen, Perez, Hamilton, Leclerc, Alonso e Norris. Ottima la prova di Felipe Drugovich, che con la Aston Martin finisce in seconda posizione, a meno di tre decimi da Russell. La Ferrari, scesa in pista con Carlos Sainz e Robert Shwartzman, si concentra soprattutto nel provare gli stint con gomma soft, andando per il crono veloce solo nei minuti finali. Il giovane pilota russo con cittadinanza israeliana chiude in ottava posizione, pochi decimi dietro al compagno di scuderia odierno. Strano vedere le Red Bull così indietro, ma Dennis e Hadjar si dimostrano ancora piuttosto acerbi.

CLASSIFICA FP1 ABU DHABI

1. Russell G. Mercedes 1:26.072

2. Drugovich F. Aston Martin +0.288

3. Ricciardo D. AlphaTauri +0.361

4. Bottas V. Alfa Romeo +0.381

5. Stroll L. Aston Martin +0.559

6. Piastri O. McLaren +0.593

7. Sainz C. Jr. Ferrari +0.604

8. Shwartzman R. Ferrari +0.631

9. Gasly P. Alpine +0.648

10. Tsunoda Y. AlphaTauri +0.653

11. Sargeant L. Williams +0.670

12. Vesti F. Mercedes +0.743

13. Doohan J. Alpine +0.793

14. Pourchaire T. Alfa Romeo +1.021

15. O’Ward P. McLaren +1.042

16. Dennis J. Red Bull +1.136

17. Hadjar I. Red Bull +1.172

18. O’Sullivan Z. Williams +1.388

19. Magnussen K. Haas +1.390

20. Bearman O. Haas +1.497