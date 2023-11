MotoGP, ordine di arrivo e classifica prove libere 1 GP Valencia 2023: Zarco al comando, Bagnaia 13°

Johann Zarco fa segnare il miglior tempo nelle prime prove libere della MotoGP del GP 2023 di Valencia. Il pilota francese precede un Di Giannantonio che si conferma in grandissima forma anche in quest’ultimo appuntamento stagionale. Terzo Jorge Martin, che in questo fine settimana prova la clamrosa rimonta ai danni di Bagnaia. Il piemontese della Ducati ufficiale è solo tredicesimo in questa prima sessione.

PROVE LIBERE 1 GP VALENCIA

1. Zarco J. Prima Pramac Racing 1:30.191

2. Di Giannantonio F. Gresini Racing MotoGP +0.187

3. Martin J. Prima Pramac Racing +0.259

4. Bezzecchi M. Mooney VR46 Team +0.299

5. Vinales M. Aprilia Racing +0.343

6. Quartararo F. Monster Energy Yamaha +0.365

7. Marquez M. Repsol Honda +0.373

8. Fernandez A. Tech3 GASGAS Factory Racing +0.376

9. Bastianini E. Ducati Lenovo Team +0.620

10. Marquez A. Gresini Racing MotoGP +0.666

11. Espargaro P. Tech3 GASGAS Factory Racing +0.683

12. Miller J. Red Bull KTM Factory Racing +0.710

13. Bagnaia F. Ducati Lenovo Team +0.778

14. Fernandez R. CryptoData RNF MotoGP Team +0.855

15. Morbidelli F. Monster Energy Yamaha +0.921