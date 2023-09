Europei Volley 2023, Giannelli: “Perdere dà fastidio, ma dobbiamo analizzare la sconfitta e migliorare”

Il capitano della Nazionale di Volley maschile Simone Giannelli, dopo la sconfitta in finale agli Europei 2023, dichiara: “Aver perso dà fastidio, ma quando arrivi a giocare a questi livelli, in partite così importanti, vuol dire che sei bravo. Piacerebbe sempre vincere, eravamo tutti e due bravi, ma se gli avversari sono più bravi di te in quel momento è giusto che abbiano vinto loro. Tutti a scuola. A questi livelli sono tutti forti e bravissimi. Sono stati più bravi i polacchi, dobbiamo fare loro i complimenti. E’ chiaro che dà fastidio, ma c’è da rimettersi in sesto, prendere le sconfitte per analizzarle e poi cercare di migliorare se stessi per una causa più grande che è la maglia azzurra“.

