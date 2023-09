Probabili formazioni Lazio-Atletico Madrid: prima giornata Champions League 2023/2024

Le probabili formazioni di Lazio-Atletico Madrid, prima giornata della fase a gironi di Champions League 2023/2024. A distanza di tre anni dall’ultima volta, la squadra biancoceleste torna a giocare la principale competizione continentale. Ma lo farà col pubblico, come non accadeva dal 2007. Maurizio Sarri cerca l’esordio perfetto contro l’Atletico Madrid dell’ex Diego Simeone. Fischio d’inizio alle 21:00 di martedì 19 settembre nella cornice dello stadio Olimpico. La partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5, oltre che sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Senza dimenticare lo streaming su Mediaset Infinity, Sky Go e NOW. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e gli approfondimenti della partita.

LAZIO – Il solito ballottaggio: Kamada o Guendouzi? Il francese parte favorito con Cataldi e Luis Alberto. Poi Immobile con Zaccagni e Felipe Anderson ai lati. In difesa ecco Marusic, Casale, Romagnoli e Hysaj (in vantaggio su Lazzari).

ATLETICO MADRID – Un assente di lusso: Rodrigo De Paul. E uno in dubbio: Caglar Soyuncu. Ma ce n’è anche uno che recupera: Gimenez. E per il resto i dubbi non mancano: Morata o Depay in attacco?

Le probabili formazioni di Lazio-Atletico Madrid

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Ballottaggi: Guendouzi 60% – Guendouzi 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Molina, M. Llorente, Witsel, Niguez, Galan; Griezmann, Depay

Ballottaggi: Galan 60% – Riquelme 40%; Depay 60% – Morata 40%

Indisponibili: Lino, Koke, De Paul, Soyuncu (in dubbio)

Squalificati: –