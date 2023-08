Europei Triathlon 2023, Middle Distance: Giovine chiude quinto, Bernardi settima

Nell’ultima giornata dell’Europe Triathlon Multisport Championships 2023 di Menen, sono stati assegnati i titoli sulla Middle Distance. Niente da fare per i due azzurri in gara, che non sono riusciti a salire sul podio ma hanno comunque ottenuto dei piazzamenti significativi. Dario Giovine (MenteCorpo Triathlon) ha chiuso con il crono 3h48’53” e si è classificato al quinto posto, ad appena un secondo dalla quarta piazza, riscattandosi dopo le difficoltà nel nuoto. Marta Bernardi (Trievolution) ha invece concluso in settima posizione con il tempo di 4h08’51”, uscendo terza dal nuoto ma venendo recuperata nel ciclismo e poi anche nella corsa.

Per quanto riguarda gli altri azzurri, nel maschile Nicola Duchi (Dolomitica Nuoto) è arrivato decimo con il tempo di 3h52’46”, Antonio Limoli (Multisport Catania) 18° e Tommaso Paoletti (CUS Pro Patria Milano) 19°. Costretto al ritiro invece Emanuele Faraco (Terra dello Sport) dopo una foratura. Nel femminile, infine, bene Eva Serena, capace di posizionarsi al decimo posto con il crono di 4h27’20”.