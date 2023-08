Behrami smonta Lukaku: “Non è un giocatore che sposta gli equilibri”

L’ex centrocampista di Napoli e Lazio, Valon Behrami, nel corso del programma ‘Tutti bravi dal divano’ in onda su Dazn, ha commentato in maniera non troppo positiva il possibile trasferimento di Romelu Lukaku alla Roma: “Lukaku se sta bene può alzarti il baricentro e sarebbe positivo per la Roma, ma secondo me non è un giocatore in grado di spostare gli equilibri. Nella scorsa stagione l’Inter è arrivata in finale di Champions League senza di lui, in quel periodo erano tutti in ripresa. In alcune partite non ha proprio visto la porta”.