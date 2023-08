Fiorentina-Lecce, i giallorossi accorciano le distanze: Arthur perde palla, Rafia si inventa un gran gol

Il Lecce la riapre a Firenze. Dopo aver chiuso il primo tempo sotto di due reti a zero a causa dei gol di Nico Gonzalez e Duncan, la squadra di D’Aversa torna in campo con il piglio giusto e dopo meno di tre minuti dal fischio del direttore di gara trova il gol che accorcia le distanze. Arthur viene pressato nella sua metà campo e perde palla, Banda controlla e arriva Rafia che si inventa un destro nell’incrocio imparabile per Christensen. Primo gol in Serie A per l’ex Juventus, lo scorso anno protagonista in Serie C con la maglia del Pescara.