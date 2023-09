Europei maschili volley 2023: la Polonia fatica ma vola in semifinale, battuta un’ottima Serbia

La terza semifinalista degli Europei maschili 2023 di volley, in corso di svolgimento fino a sabato 16 settembre, è la Polonia. Sarà dunque la squadra di Nikola Grbic la possibile avversaria della Slovenia nel match che assegnerà uno dei due pass per la finale. Merito della sofferta vittoria in quattro set maturata al Palaflorio di Bari ai danni di un’ottima Serbia. 3-1 (26-28, 25-15, 36-34, 25-17) il punteggio del match, estremamente combattuto e molto più in bilico di quanto si pensasse alla vigilia, quote alla mano. Dopo un primo set stoico della formazione di Igor Kolakovic, la Polonia ha reagito dominando la seconda frazione. A fare la differenza è stato però un infinito terzo set, vinto con il punteggio di 36-34 dopo mille difficoltà. L’MVP è Semeniuk.

CRONACA – Primo set da incorniciare per la Serbia, che si porta subito avanti ma soprattutto non si abbatte quando viene raggiunta dalla Polonia. Leon e compagni ovviamente non restano a guardare, ma i serbi si difendono con ordine e sfruttano cinicamente tutte le chance che si presentano. Alla fine, è un errore di Leon a condannare i polacchi, che cedono per 28-26. Poco male per la squadra di Grbic, che reagisce immediatamente e domina la seconda frazione, aggiudicandosela con un netto 25-15. Poco da dire se non che la Serbia non è riuscita ad esprimersi ai livelli del set precedente, sicuramente anche per aver speso molto.

La partita torna però ad infiammarsi nel terzo set, in cui le due squadre avanzano punto a punto praticamente dall’inizio alla fine e danno vita ad un botta e risposta fantastico. Emblematico il punteggio finale di 36-34, maturato dopo centinaia di occasioni da entrambe le parti. A rompere definitivamente l’equilibrio è Semeniuk, che mette a terra il punto decisivo e porta i suoi sul 2-1. Poco combattuto infine il quarto parziale, in cui la Serbia allunga già dalle battute iniziali e scappa nel punteggio, impedendo ai rivali di ricucire il gap. Alla fine i ragazzi di Grbic s’impongono per 25-17 e volano in semifinale.