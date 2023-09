Europei maschili volley 2023, Giannelli: “Francia? Una delle squadre più toste contro cui giocare”

Intervenuto ai microfoni di Sky, Simone Giannelli ha commentato la vittoria al tie-break dell’Italia ai danni dell’Olanda, nel match valevole per i quarti degli Europei maschili 2023 di volley: “Siamo all’Europeo, perciò è giusto soffrire come accaduto ieri. Ma se siamo qui è perché è andata bene e siamo felici. Abbiamo sempre mantenuto lucidità e consapevolezza e alla fine l’abbiamo spuntata portandola a casa“. Il capitano degli azzurri ha poi proseguito: “L’infortunio di Roberto Russo ci ha destabilizzato psicologicamente, ma poi siamo stati bravi a riportare il match sui binari giusti“. Infine, in vista della semifinale contro la Francia: “E’ una squadra che ha vinto praticamente tutto ed è tra le più toste contro cui giocare. Sarà una sfida da giocare a livello completo tecnicamente“.