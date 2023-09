Torino, Zapata: “All’Atalanta non ero più importante, qui voglio far vedere le mie capacità”

Il nuovo attaccante del Torino, Duvan Zapata, ha parlato nella sua conferenza stampa di presentazione. Ecco le sue parole: “Ho avuto questa pausa per lavorare con il mister e i compagni nuovi. Ho giocato contro il Genoa ma ero arrivato da pochissimo, la sosta mi ha aiutato per conoscere meglio tutto. E anche i concetti nuovi di gioco, che sono simili a dov’ero prima: questa cosa la posso sfruttare. Perché il Toro? Perché mi hanno fatto sentire importante, a Bergamo forse non lo ero più. Ho accettato subito la proposta. Ed è stata l’unica squadra fortemente interessata a me. Ero sempre stato importante, poi è arrivato l’interesse forte del Toro. L’Atalanta è il mio passato, ora voglio concentrarmi sul presente e scrivere qui la mia storia. Sono il primo colombiano al Toro, so le aspettative e io ho tanta voglia di fare vedere le mie capacità”.

E ancora: “Sanabria? Il mister ha il suo modulo, magari a partita in corso dovrò giocare con un’altra punta. Ma non ho nessun problema, in Italia l’ho già fatto e non ci saranno problemi. I problemi muscolari fanno parte del passato, ora sto bene e mi sto allenando tantissimo. Non vediamo l’ora che arrivi lunedì: chi non è andato in nazionale lo vede un po’ lontano, ci stiamo allenando duramente. E’ una gara importante, vogliamo affrontare la prossima partita. Obiettivo doppia cifra? Penso di sì. Abbiamo una buona squadra, ci sono buoni giocatori in tutti i ruoli e abbiamo un’idea di gioco marcata. La posso raggiungere, ma non è mai stato facile nell’ultimo anno e mezzo perché ho avuto qualche problema fisico. Ma posso raggiungere questo obiettivo: in ogni caso, sono più importanti gli obiettivi di squadra”.