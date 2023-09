Ciclismo, Tre Valli Varesine 2023: il 3 ottobre sarà sfida tra Pogacar e Van Aert

Il 3 ottobre si correrà la 102ª edizione della Tre Valli Varesine. Sarà grande sfida tra il campione in carica Tadej Pogacar e Wout Van Aert il piatto forte delle Tre Valli Varesine. La corsa sarà trasmessa in 60 paesi diversi e la Rai, inoltre, trasmetterà anche la gara femminile, vinta un anno fa da Elisa Longo Borghini. Sarà il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale, nel cuore della città di Busto Arsizio, ad ospitare il quartiere tappa con la presentazione delle squadre e degli atleti nel parterre dei giardini. Il chilometro Zero verrà posizionato di fronte a palazzo Gilardoni, sede del Comune di Busto. Dopo due giri nel centro cittadino la corsa si avvierà in direzione Varese. Per la gara femminile il tracciato sarà di 112 chilometri, per la gara dei professionisti il percorso è di 197 chilometri entrambi con arrivo in via Sacco a Varese.