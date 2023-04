Europei Lotta 2023: Piroddu e Honis quinti, Chamizo si gioca l’oro, Conyedo il bronzo

Altra giornata importante per l’Italia ai Campionati Europei di Lotta 2023, in scena a Zagabria fino a domenica 23. Sono arrivati infatti due quinti posti, per Simone Piroddu e Benjamin Honis, rispettivamente nei 57 e nei 97 kg e le grandi eliminatorie di Frank Chamizo e Abraham Conyedo. Per i due olimpici arrivano i pass per due finali, una per l’oro ed una per il bronzo .

Chamizo affronterà mercoledì sera lo slovacco Salkazanov, in quella che ormai è una sfida dei 74 kg nelle competizioni UWW europee. Conyedo invece, si giocherà il bronzo. Le gare saranno visibili dalle ore 18 su Rai Sport con il commento di Tommaso Mecarozzi e Andrea Minguzzi.