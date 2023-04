Chelsea-Real Madrid, gol di Rodrygo: il brasiliano fa 1-0 ed esulta come Cristiano Ronaldo (VIDEO)

di Antonio Sepe

Il video del gol di Rodrygo, che ha sbloccato il match del ritorno di quarti di finale tra Chelsea e Real Madrid. Alla prima palla gol del secondo tempo, il brasiliano ha risposto presente ed ha timbrato il cartellino, battendo Kepa. Un gol che spiana la strada per la semifinale ai blancos, i quali hanno ben tre reti di vantaggio. Al di là del gol in sé, che è comunque bello anche se l’intervento di Chalobah da rivedere, non è passata inosservata l’esultanza di Rodrygo. Quest’ultimo ha infatti celebrato con il celebre “Siuuu” di Cristiano Ronaldo. Ecco il filmato.