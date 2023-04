Napoli-Milan, il giallo del giallo: tolto a Tonali, è di Theo Hernandez

Importante novità per quanto riguarda il cartellino giallo sventolato dall’arbitro Marciniak al minuto 46′ del match tra Napoli e Milan. Inizialmente si riteneva che il destinatario fosse Sandro Tonali, diffidato e dunque squalificato per l’eventuale semifinale d’andata. Tuttavia la Uefa ha corretto e assegnato l’ammonizione a Theo Hernandez. Buone notizie dunque per i rossoneri, che qualora dovessero qualificarsi per le semifinali potrebbero contare su Tonali (ovviamente se non verrà ammonito entro la fine della gara).