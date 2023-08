Europei femminili volley 2023: la Turchia raggiunge l’Italia in semifinale, battuta 3-0 la Polonia

Sarà la Turchia l’avversaria dell’Italia nella semifinale degli Europei femminili 2023 di volley, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Nella cornice del Paleis 12 di Bruxelles, le turche allenate da Daniele Santarelli hanno rispettato il pronostico della vigilia e si sono imposte contro la Polonia, avvicinandosi notevolmente alla zona medaglie. 3-0 (25-23, 25-22, 25-18) il punteggio del match, in cui la formazione polacca di coach Stefano Lavarini non ha sfigurato, anzi per tutti e tre i set è stata sempre avanti fino alla metà. Nei momenti chiave, però, Vargas e compagne sono salite in cattedra e hanno fatto la differenza, trascinando la propria nazionale al penultimo atto della rassegna.

CALENDARIO QUARTI DI FINALE: DATE, ORARI E TV

IL TABELLONE COMPLETO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV

IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV

REGOLAMENTO EUROPEI: LA FORMULA

IL PALINSESTO RAI

LE AZZURRE CONVOCATE

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

CRONACA – Dopo un inizio equilibrato, la Polonia è salita in cattedra e, nel segno di Stysiak, ha allungato sul +4, mettendo in discesa il parziale. La squadra di Santarelli tuttavia non è rimasta a guardare e, dal 12-16, ha inanellato un parziale di 8-1 che ha ribaltato completamente il set, poi vinto proprio dalla Turchia per 25-23. Protagonista con 7 punti Melissa Vargas, che ha fatto la differenza anche nella seconda frazione, il cui copione è stato molto simile. La Polonia è partita meglio e, pur non riuscendo nella fuga, si è trovata avanti 19-17. Ancora una volta, però, nel momento decisivo è mancato il cinismo e le rivali ne hanno approfittato, prevalendo per 25-22. Nella terza frazione nulla è cambiato, se non il punteggio finale. Partenza forte delle ragazze di Lavarini, vantaggio dilapidato e finale appannaggio della Turchia, che nel segno di Vargas (e anche di Karakurt), ha avuto la meglio per 25-18. Sarà dunque derby azzurro in semifinale tra l’Italia e coach Lavarini.