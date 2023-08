Europei femminili volley 2023: l’Olanda travolge la Svizzera, quarti raggiunti anche dalla Turchia

Dopo Italia e Francia, anche Turchia e Olanda si sono qualificate per i quarti di finale degli Europei femminili 2023 di volley. Nessuna sorpresa nei primi due ottavi andati in scena nella giornata odierna di domenica 27 agosto, in cui a passare il turno sono state le due squadre scese in campo con i favori del pronostico.

La prima nazionale a volare ai quarti è stata la Turchia, che ha regolato in quattro set il Belgio, rischiando probabilmente più di quanto ci si potesse aspettare. 3-1 (25-22, 16-25, 25-15, 32-30) il punteggio del match che si è disputato al Paleis 12 di Bruxelles, dove la compagine belga, che ha chiuso quarta la Pool C, ha sfiorato l’impresa. Dopo aver perso un equilibrato primo set, ha infatti reagito alla grande, dominando il secondo. E lo stesso ha fatto dopo aver incassato un sonoro 25-15 nel terzo, sfiorando un incredibile tie-break. Le turche allenate dall’italiano Daniele Santarelli, vincitrici della Pool A, hanno però stretto i denti e sono riuscite a prevalere in quattro parziali, spuntandola solo al sesto match point (e dopo aver salvato due chance del 2-2). MVP Vargas, miglior realizzatrice della serata.

Pochi minuti dopo, ha invece portato a casa il suo match l’Olanda, che nella cornice del Palazzo Wanny di Firenze ha asfaltato la Svizzera con un emblematico 3-0 (25-17, 25-19, 25-12). Le orange, vincitrici della Pool D con un percorso netto, hanno dominato in lungo e in largo e si sono imposte senza alcuna difficoltà. C’è poco da rimprovera anche alla compagine elvetica, che ha fatto il possibile cercando di limitare le avversarie ma è riuscita a fare ben poco, finendo per venire inevitabilmente sopraffatte dalla loro netta superiorità e, va detto, gettare anche la spugna nel set decisivo. MVP Daalderop, che si è caricata la squadra sulle spalle per certi tratti ed ha messo a referto una serie di punti pesanti.

